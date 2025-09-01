Титов заявил, что пока не видит «Спартак» в гонке за чемпионством

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре красно-белых после семи туров РПЛ-2025/26.

«Команде, которая находится вне топ-5, сложно думать о чемпионстве, речи быть не может. Мы видим, как здорово выглядят «Локомотив», «Краснодар», набирает обороты «Зенит», хорош ЦСКА. Эти команды лучше «Спартака» сейчас выглядят. О чемпионстве пока не будем говорить, тем более проведено семь туров. Но я надеюсь, что будут сделаны выводы, в ближайшее время мы увидим совсем другой «Спартак». Мне бы этого очень хотелось», — цитирует ТАСС Титова.

«Спартак» после 7 туров РПЛ набрал 11 очков и занимает 6-е место в таблице. Красно-белые выиграли 2 последних матча в чемпионате, победив «Рубин» (2:0) и «Сочи» (2:1).