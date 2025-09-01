Литвинов сравнил школьные и профессиональные поля: «Зачастую и нам приходится играть на таких»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» назвал самое яркое школьное воспоминание.

«Честно, я в восторге от школы. У ребят появляется все больше и больше возможностей учиться в таких прекрасных учреждениях. Для них сейчас созданы все условия: футбольное поле шикарного состояния. Вспоминая свои годы, отмечу, что есть с чем сравнить.

Зачастую и нам приходится играть на таких полях. Оно ничем не уступает нашим профессиональным футбольным полям. В тот момент своей жизни я еще не мог представить, что школа может выглядеть так и у школ могут быть такие поля: можно выйти, поиграть, насладиться этим покрытием и потом прийти в школу, где новый ремонт, классы и стоит все самое лучшее.

Много было ярких моментов в школе, можно долго перечислять. Самое запоминающееся, наверное, когда сдал ЕГЭ: получилось достичь золотой медали. Думаю, самые яркие были воспоминания. Самые любимые предметы? Математика, физика и физкультура, как и для любых спортсменов.

Московские школьники, поздравляю вас с 1 сентября. Желаю вам удачи в новом учебном году. Пусть у вас все обязательно получится», — сказал Литвинов в обновленной московской школе №1571.

После 7 туров РПЛ «Спартак» идет на 6-м месте в турнирной таблице с 11 очками.