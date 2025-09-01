Губернатор Федорищев — о реформах Минспорта РФ в футболе: «Мы к этому не имеем отношения, нас никто не спрашивает»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущих реформах в российском футболе, инициированных Министерством спорта РФ.

— Реформы Министерства спорта РФ по лимиту на легионеров, потолку зарплат были выработаны вместе с «Чистым спортом»?

— Это решение министра спорта при взаимодействии со спортивным руководством страны. Мы к этому не имеем никакого отношения. Нас никто не спрашивает. Мы — регион, а это — руководство. «Чистый спорт» является региональной инициативой, которую поддержало огромное количество спортивных федераций. Будет большой доклад по разным видам спорта. Но мы ни в коем случае не лезем в федеральные полномочия. Воспринимаем действия коллег как указание, — сказал Федорищев.

Ожидается, что приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ будет подписан в этом году. С сезона-2022/23 в чемпионате России действует лимит 13 легионеров + 12 доморощенных игроков в заявке. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.