Титов о матче с «Факелом»: «Спартак» даже в меньшинстве должен играть с позиции силы»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью красно-белых с «Факелом» (0:0) в 27-м туре РПЛ.
— На пресс-конференции Деян Станкович признал: «Мы опять отдали первый тайм». Что происходит со «Спартаком» в играх с командами, которые на бумаге явно слабее, — с Махачкалой, «Рубином», Акроном», «Факелом»?
— Сложно ответить на этот вопрос, не находясь внутри коллектива. Но, конечно, что-то весной поменялось. Достаточно вспомнить ту победную серию красно-белых до зимней паузы, состоявшую из шести матчей кряду. Там вообще никому не давали шансов!
Увы, перерыв в чемпионате наступил именно тогда, когда команда Станковича набрала великолепный ход! Но что поделаешь — календарь есть календарь...
Не знаю, в каком настроении вернулись из отпуска футболисты. Но сейчас мне кажется, красно-белым не хватает именно того духа, менталитета, которым они подкупали в ноябре-декабре. Вот тогда действительно складывалось ощущение, что «Спартак» может замахнуться на чемпионство... А сейчас, увы, многовато необязательных потерь очков. С другой стороны, нужно говорить и об особенностях нашего чемпионата.
— Поясните, пожалуйста.
— РПЛ — сложный турнир. Да, «Спартак» не смог победить в Грозном, но как сегодня там сыграл ЦСКА? 1:1. Красно-белые уступили «Рубину», но мы видели, как в этом туре казанцы во втором тайме погоняли «Краснодар» на выезде. У нас каждый может обыграть каждого.
— Результат в Воронеже закономерен?
— Да, надо признать: все справедливо. Понятно, что «Спартак» еще в первом тайме остался в меньшинстве. Но команда, состоящая из классных футболистов, обязана играть от себя. С позиции силы. Увы, я этого не увидел. Не получилось... Почему? Думаю, тренерский штаб разберется, — сказал Титов «СЭ».
После ничьей с воронежцами «Спартак» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА, идущего третьим, на одно очко. По итогам 27-го тура красно-белые лишились математических шансов на чемпионство.
