Титов об Угальде: «Если не показываешь прежнего футбола, будь готов к заменам!»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающих красно-белых Манфреда Угальде и Ливая Гарсии.

4 мая «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Что скажете про Ливая Гарсию? Забил породистый гол в кубковом дерби с «Динамо», дважды был близок к успеху с «Факелом», но...

— Конечно, он прибавляет, хотя процесс адаптации еще не завершен. У него очень хорошие данные: левая нога, находит моменты. В Кубке он уже забил, ждем, что до конца сезона отличится и в чемпионате. Ему просто надо забить — тогда он сам выдохнет, станет полегче. А потенциал у него весьма серьезный.

— А вам не кажется, что из-за его появления в команде в тень ушел Угальде, который весной забил в РПЛ всего один мяч.

— Я бы говорил все-таки о другом. Угальде в марте уезжал в расположение сборной Коста-Рики. Мы должны понимать, насколько сложной была логистика. Два дня уходят только на перелет, другой часовой пояс, адаптация... К тому же Манфред еще и травму получил... Все это не могло не сказаться. Так что это довольно нормальная ситуация. Ничего страшного.

— Но Станкович уже во втором туре кряду меняет его в перерыве.

— Конкуренцию в таком клубе, как «Спартак», никто никогда не отменял. Тут уже вопросы к самому Угальде. Если ты не показываешь тот футбол, который демонстрировал в первой части сезона (а ты форвард и должен забивать!), то будь готов к заменам. Ему надо, прежде всего, самому прибавить, причем во всех аспектах. А если этого не происходит...

Нужно же учитывать, что за Ливая заплатили очень серьезные деньги. Да, он пока не может отличиться в чемпионате, но и Угальде тоже, что называется, «молчит». Я, кстати, не исключаю, что уже в начале следующего сезона Гарсия станет игроком стартового состава красно-белых, если его прорвет, — сказал Титов «СЭ».

В текущем сезоне Угальде провел 33 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал пять результативных передач. На счету Гарсии один гол в 12 играх после перехода в «Спартак».

После ничьей с воронежцами «Спартак» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА, идущего третьим, на одно очко. По итогам 27-го тура красно-белые лишились математических шансов на чемпионство.