Титов об Угальде: «Если не показываешь прежнего футбола, будь готов к заменам!»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающих красно-белых Манфреда Угальде и Ливая Гарсии.
4 мая «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в 27-м туре РПЛ.
— Что скажете про Ливая Гарсию? Забил породистый гол в кубковом дерби с «Динамо», дважды был близок к успеху с «Факелом», но...
— Конечно, он прибавляет, хотя процесс адаптации еще не завершен. У него очень хорошие данные: левая нога, находит моменты. В Кубке он уже забил, ждем, что до конца сезона отличится и в чемпионате. Ему просто надо забить — тогда он сам выдохнет, станет полегче. А потенциал у него весьма серьезный.
— А вам не кажется, что из-за его появления в команде в тень ушел Угальде, который весной забил в РПЛ всего один мяч.
— Я бы говорил все-таки о другом. Угальде в марте уезжал в расположение сборной Коста-Рики. Мы должны понимать, насколько сложной была логистика. Два дня уходят только на перелет, другой часовой пояс, адаптация... К тому же Манфред еще и травму получил... Все это не могло не сказаться. Так что это довольно нормальная ситуация. Ничего страшного.
— Но Станкович уже во втором туре кряду меняет его в перерыве.
— Конкуренцию в таком клубе, как «Спартак», никто никогда не отменял. Тут уже вопросы к самому Угальде. Если ты не показываешь тот футбол, который демонстрировал в первой части сезона (а ты форвард и должен забивать!), то будь готов к заменам. Ему надо, прежде всего, самому прибавить, причем во всех аспектах. А если этого не происходит...
Нужно же учитывать, что за Ливая заплатили очень серьезные деньги. Да, он пока не может отличиться в чемпионате, но и Угальде тоже, что называется, «молчит». Я, кстати, не исключаю, что уже в начале следующего сезона Гарсия станет игроком стартового состава красно-белых, если его прорвет, — сказал Титов «СЭ».
В текущем сезоне Угальде провел 33 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал пять результативных передач. На счету Гарсии один гол в 12 играх после перехода в «Спартак».
После ничьей с воронежцами «Спартак» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА, идущего третьим, на одно очко. По итогам 27-го тура красно-белые лишились математических шансов на чемпионство.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2