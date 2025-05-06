Футбол
6 мая, 13:50

Титов об Угальде: «Если не показываешь прежнего футбола, будь готов к заменам!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Манфред Угальде в матче против «Факела».
Фото ФК «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающих красно-белых Манфреда Угальде и Ливая Гарсии.

4 мая «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Что скажете про Ливая Гарсию? Забил породистый гол в кубковом дерби с «Динамо», дважды был близок к успеху с «Факелом», но...

— Конечно, он прибавляет, хотя процесс адаптации еще не завершен. У него очень хорошие данные: левая нога, находит моменты. В Кубке он уже забил, ждем, что до конца сезона отличится и в чемпионате. Ему просто надо забить — тогда он сам выдохнет, станет полегче. А потенциал у него весьма серьезный.

— А вам не кажется, что из-за его появления в команде в тень ушел Угальде, который весной забил в РПЛ всего один мяч.

— Я бы говорил все-таки о другом. Угальде в марте уезжал в расположение сборной Коста-Рики. Мы должны понимать, насколько сложной была логистика. Два дня уходят только на перелет, другой часовой пояс, адаптация... К тому же Манфред еще и травму получил... Все это не могло не сказаться. Так что это довольно нормальная ситуация. Ничего страшного.

— Но Станкович уже во втором туре кряду меняет его в перерыве.

— Конкуренцию в таком клубе, как «Спартак», никто никогда не отменял. Тут уже вопросы к самому Угальде. Если ты не показываешь тот футбол, который демонстрировал в первой части сезона (а ты форвард и должен забивать!), то будь готов к заменам. Ему надо, прежде всего, самому прибавить, причем во всех аспектах. А если этого не происходит...

Нужно же учитывать, что за Ливая заплатили очень серьезные деньги. Да, он пока не может отличиться в чемпионате, но и Угальде тоже, что называется, «молчит». Я, кстати, не исключаю, что уже в начале следующего сезона Гарсия станет игроком стартового состава красно-белых, если его прорвет, — сказал Титов «СЭ».

В текущем сезоне Угальде провел 33 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал пять результативных передач. На счету Гарсии один гол в 12 играх после перехода в «Спартак».

После ничьей с воронежцами «Спартак» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА, идущего третьим, на одно очко. По итогам 27-го тура красно-белые лишились математических шансов на чемпионство.

Деян Станкович.«Оставлять ли Станковича? У него еще год контракта. Разве он провалился?» Титов о матче «Факел» — «Спартак»
Егор Титов
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ливай (Леви) Гарсия
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • Славомудр Приморский

    Как был Егорка тряпкой, всячески старающейся стелиться под власть имущих, так ей и остался. ДА так и не научился разбираться в людях - потому и таскал за собой этого профессионального (и как минимум один раз предавшего его) лизоблюда. За что сначала дважды поплатился в "Спартаке", а потом и в "Енисее".

    06.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У меня появилась иная мысль: агент пытался продавить улучшенные условия контракта после перерыва в связи с высокой результативностью. Но что-то похоже не срослось, денег не прибавили и они решили играть как играют сейчас. Иного объяснения не нахожу

    06.05.2025

  • Спринт

    Титов о бромантане. Не умеешь скрыть, будь готов к дисквалификации!

    06.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Никогда не понимал за счётчего Титов считался хорошим игроком! У него ни скорости, ни дриблинга, ни техники, ни удара. Всё очень на среднем уровне! Почему его превозносят?!

    06.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Да всё просто, Рабинер написал ему хвалебную оду и посулил золотые горы! И всё, этого хватило,чтобы парня сглазить и загубить карьеру! Кстати Карьеру скорее всего он тоже сглазил и загубил!

    06.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Скажи честно, почему у вас в Питере все такие как ты напомаженные, сладенькие и нарумяненые?! Вы все что там сладенькие юноши?!

    06.05.2025

  • mgsermat@gmail.com

    Черная икра хороша с водкой, с шампанским едят фрукты и мороженое.

    06.05.2025

  • mgsermat@gmail.com

    Кому интересно мнение Титова об этих игроках? Только тем, кто совершенно не разбирается в футболе.

    06.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Жаль Романцев не ставил Титова левым полузащитником и не требовал делать по 5 подач с фланга за тайм. И не заставлял бежать, замыкать дальнюю штангу при подачах справа. А чего, левая нога, рост под 2 метра, пусть бы бороздил бровку. А если что не так, в запас его. Пусть после тренировок остаётся, отрабатывает навесы с фланга и игру головой. Титов вроде головой прекрасно играл. В подыгрыше.

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Егор Бромантаныч херни не скажет. Эх, Спартачи, еще вернете Абаскаля. Только он вас приведет к победам. А все эти Станковичи, только и могут на багажах чужих работать. Такой же и Каррера был. Кстати, Аленичева еще можно вернуть. Не благодарите за подсказки.

    06.05.2025

  • очень на это похоже

    06.05.2025

  • dinela

    Причина спада Угальде гораздо проще!Он уже не здесь!Пацанчик себя в ПСЖ видит,Реале,нассали в уши пареньку и поплыл мальчонка!

    06.05.2025

  • zg

    Шапунь не нужен,а икру присылайте!)))

    06.05.2025

  • zg

    :rofl::rofl::rofl::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    06.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    Ну, ты прям, ваще! Тоже мне нашёл саню... Он тот еще @удил@!

    06.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    Наливай Гарсия, наливай...

    06.05.2025

  • Den211

    тут все проще. Посчитайте сколько нормальных пасов давали на Угальде раньше и сейчас. И где он играл по позиции. Открою грандиозный секрет - если Станкович переведет Угальде, например, в защиту, а у тренера ума хватит, его явно Абаскаль все же покусал, то Угальде вообще забивать перестанет!

    06.05.2025

  • Сказо4ник

    написано же, что он с марта в Латинской Америке)) Видать еще не вернулся)

    06.05.2025

  • Сказо4ник

    Отдали Саню Соболева, теперь кусайте локти)) Закусывая черной икрой с шампанским))

    06.05.2025

  • по сути очень верно сказал ТИТОВ. ВОТ только есть одно НО.на кого менять то? на такого же... не забивающего? не знаю,что случилось,но УГАЛЬДЕ по ходу сейчас играет не в СПАРТАКЕ,а где-то... ТАМ.бледная тень декабрьского забивалы,штампующего голы как робот автомат

    06.05.2025

  • zg

    Если тебе перестают давать столько времени,сколько было,ты по определению начнешь забивать меньше,что,конечно,не отменяет пахоты на тренировках и доказывания тогда,когда тебя выпускают,хотя для напа сложно,когда команда играет в бей беги,забивать при малом кол-ве времени...

    06.05.2025

    Титов о матче с «Факелом»: «Спартак» даже в меньшинстве должен играть с позиции силы»

    Титов — о Станковиче: «Разве он провалился? «Спартак» может попасть в тройку и сыграть в финале Кубка»
