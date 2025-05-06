Президент «Оренбурга» Волженкин — о долге «Химок» за Веру: «Мы могли потратить эту сумму на других футболистов»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин ответил на вопрос о влиянии на клуб долга «Химок» за трансфер полузащитника Лукаса Веры.

По данным портала Transfermarkt, «Химки» должны были заплатить «Оренбургу» за переход Веры 1 миллион евро.

«Конечно, это серьезная сумма для «Оренбурга». Сумма, которую мы могли бы потратить на приобретение других футболистов. Ситуация, мягко скажем, не очень приятная для нас. Мы потеряли ведущего футболиста, взамен не получили денег, не имеем возможности пригласить других футболистов. Это существенная сумма для нас, мы чувствуем ее отсутствие», — сказал Волженкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

28-летний аргентинец перешел в «Химки» из «Оренбурга» в июле 2024 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три результативные передачи.