6 мая, 14:05

Титов — о Станковиче: «Разве он провалился? «Спартак» может попасть в тройку и сыграть в финале Кубка»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» порассуждал о будущем главного тренера команды Деяна Станковича.

4 мая «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— В последнее время много разговоров ходит по поводу будущего Станковича. Кто-то считает, что его нужно обязательно оставлять, а кто-то разочарован последними результатами команды в РПЛ...

— Не понимаю этих разговоров. Что значит оставлять или не оставлять? У него еще год контракта. Разве Станкович провалился? Разве «Спартак» вылетел из Кубка и идет на 7-м месте в чемпионате? Нет.

Да, какой-то весенний отрезок в исполнении команды был не таким ярким, как хотелось бы. Но если красно-белые обыграют «Ростов» в полуфинале Пути регионов и выйдут в финал, о чем тогда можно говорить? К тому же остаются шансы на попадание в тройку в РПЛ. Повторюсь. У тренера есть действующий контракт. Пусть работает. Мне кажется, у него в итоге все должно получиться, — сказал Титов «СЭ».

После ничьей с воронежцами «Спартак» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА, идущего третьим, на 1 очко. По итогам 27-го тура красно-белые лишились математических шансов на чемпионство.

Деян Станкович.«Оставлять ли Станковича? У него еще год контракта. Разве он провалился?» Титов о матче «Факел» — «Спартак»

Деян Станкович
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
  • shutnik78

    он всё может... вопрос будет ли...

    14.05.2025

  • Кондрат Ник

    Странно слышать мнение еще одного "футбольного" аналиста. Очередное доказательство, что хороший футболист не равен хорошему тренеру. Помогает возможно, но не абсолютное должно быть. Иначе Титов не балаболил бы, а как минимум тренеровал хотя бы в Первой лиге. А где он сейчас? Где его компаньон Аленичев? Что серьезного они добились после того, как их убрали из Спартака? Черчесов хоть чего-то достиг после того, как покинул Спартак. А Титов где сейчас? Кого тренирует?

    12.05.2025

  • Кондрат Ник

    Будущее Станковича зависит от того, как Спартак закончит чемпионат и как выступит в Кубке. Уберут ли его если провалится Спартак в следующие несколько недель? Возможно. Может дадут шанс, как и Абаскалю. Но как по мне (я ни разу не футболист, как Титов), Станкович виноват в том, что Спартак затух Весной. Угальде и Барко потухли, Гарсия и Солари нулевые за переплаченные за них деньги. Чья это вина если не Станковича? Футболистов? Так они и до Станковича особо не блистали. Тогда почему их выпускают на поле или купили? Как по мне, пока Станкович это смесь Абаскаля с Кареррой. Много понтов, а результаты не ровные. Странно, что Титов это не понимает как "футбольный эксперт". Или просто балаболит. Типа "дайте шанс" Станковичу. Какой шанс? Титов футбол смотрит? Спартак провалился Весной. Ладно бы только Динамо, но ведь и с клубами ниже его рангом он никакой. Собирается только тогда, когда пропускает первым. Чья это вина, если не тренера?

    12.05.2025

  • Den211

    вылет из Кубка и 7-е место - все еще впереди! К этому Спартак как раз уверенно идет!

    12.05.2025

  • Gordon

    Нет у него никаких постоянных ротаций. Состав, как раз, почти всегда один и тот же. Это Абаскаль сраный постоянно мешал игроков как карты. В любом случае увольнять сейчас нельзя. Рано ещё, только сезон прошёл.

    07.05.2025

  • Gordon

    Хватит федунизма.

    07.05.2025

  • Gordon

    Когда человек так самовыражается, разговор бессмысленен.

    07.05.2025

  • Gordon

    Осень, помимо, действительно, классного матча с "Зенитом", он, действительно, провалил. Если команда в 2/3 играх начинала с того, что пропускала два, - это очевидно тренерское. Хорошо ещё, что "Динамо" в Кубке обыграли при равной игре. Но убирать, конечно, нельзя. Команда явно не безнадёжна. Есть, за счёт чего и за счёт кого расти. Пусть работает. Хватит федунизма.

    07.05.2025

  • vvi432

    Для спартака 5-6 место вполне нормально

    07.05.2025

  • Игорь Малышев

    Нет, не провалился. Во всяком случае, не сильнее, чем Абаскаль.

    07.05.2025

  • Serge Pol

    Где он обосрался,дебил?Команда борется и за медали,и за кубок.

    06.05.2025

  • Serge Pol

    В первый год требовать чемпионства могут одни дебилы.

    06.05.2025

  • Serge Pol

    Иди лечись.Есть и игра,и тактический рисунок,и голевые моменты постоянно создают.Требовать чемпионства от команды в первый год могут одни идиоты.И ты в их числе.

    06.05.2025

  • александр п

    Он не провалился-он обоср-лся!.Как и вы с Аленичевым когда-то.

    06.05.2025

  • igorlvov

    Вот поэтому гражданин Титов вас и близко ни кто не берёт на тренерскую работу! ........Да есть еще возможность взять кубок (хотя верится в это с большим трудом), да в чемпионате мы не в районе стыка.......НО!!! Игры то и команды как таковой и в помине НЕТ! Сезон был у этого тренера! Этого достаточно, что бы хоть как то, что то продемонстрировать! НОЛЬ! Повторюсь! Есть очень даже не плохие футболёры! Которые к сожалению играют сам на себя! ТРЕНЕРА думающего о будущем команды НЕТ! :)))

    06.05.2025

  • zel_co

    " Есть только одно место- первое!" В. Г. Карпин

    06.05.2025

  • allerc

    Для того бабла, которое вваливается в клуп, результаты Станковича это безусловно провал.

    06.05.2025

  • zel_co

    " Есть только одно место- первое!" В.Г.Карпин

    06.05.2025

  • Slim Tallers

    Таких результатов можно было достичь и без вливания 100 лямов. Деньги потрачены под другие задачи.

    06.05.2025

  • Олег

    Еще не провалился. Но как Щтирлиц из анекдота - очень близок к провалу. Проигрыш Динамо - и привет 5е место. После чемпионских амбиций это провал. Почему-то все уверенно говорят про КР. Но там даже с Ростовом еще далеко не факт. Не говоря уж про финал с Зенитом (или ЦСКА). По факту Станкович идет ровно по стопам Абаскаля - такой же крутой 1 круг (у Абаскаля было несколько крупных побед подряд) и такой же провал весной.

    06.05.2025

  • Эрик Стейн

    Но если красно-белые обыграют «Ростов» в полуфинале Пути регионов и выйдут в финал, о чем тогда можно говорить? К тому же остаются шансы на попадание в тройку в РПЛ.....Он этими ЕСЛИ что хочет показать:Что его родной Спартак уже и такие результаты считают не за провал?Шанс попасть в тройку?)))))Егор, блиин, ты легенда клуба и такое говорить))))

    06.05.2025

  • Эрик Стейн

    Ну так из Кубка может и вылететь скоро и занять если не 7 место, то 5 ,а учитывая как играет команда весной-вполне возможно. А галвные проблеиы Станковича:1-Не понимание как подготовить команду к старту сезона(что лето что весну начало плохо), 2-Постоянные ротации что по позициям, что по игрокам..3-Не понимание как изменить ход игры, когда игра не идёт(сколько 1 таймов команда проиграла или сколько раз не смогла дожать соперника?)..4-ничего нового не просматривается, вся надежда на то что Маркиньос,Барко,Угальде что-то сами покажут-иначе снова без голов

    06.05.2025

  • zg

    Весной-провалился!И что значит "сыграть в финале"!?Взять кубок,это да,годная отмазка!

    06.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

