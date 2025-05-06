Титов — о Станковиче: «Разве он провалился? «Спартак» может попасть в тройку и сыграть в финале Кубка»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» порассуждал о будущем главного тренера команды Деяна Станковича.

4 мая «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— В последнее время много разговоров ходит по поводу будущего Станковича. Кто-то считает, что его нужно обязательно оставлять, а кто-то разочарован последними результатами команды в РПЛ...

— Не понимаю этих разговоров. Что значит оставлять или не оставлять? У него еще год контракта. Разве Станкович провалился? Разве «Спартак» вылетел из Кубка и идет на 7-м месте в чемпионате? Нет.

Да, какой-то весенний отрезок в исполнении команды был не таким ярким, как хотелось бы. Но если красно-белые обыграют «Ростов» в полуфинале Пути регионов и выйдут в финал, о чем тогда можно говорить? К тому же остаются шансы на попадание в тройку в РПЛ. Повторюсь. У тренера есть действующий контракт. Пусть работает. Мне кажется, у него в итоге все должно получиться, — сказал Титов «СЭ».

После ничьей с воронежцами «Спартак» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА, идущего третьим, на 1 очко. По итогам 27-го тура красно-белые лишились математических шансов на чемпионство.