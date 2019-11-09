РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тимофеев не стал комментировать эпизод с первым удалением у «Крыльев Советов»

21:31
Теги:

Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Тимофеев после поражения от «Спартака» (0:2) в матче 16-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

25-летний Тимофеев не принимал участие в игре со «Спартаком».

— Как всегда атмосфера великолепная на стадионе, — сказал Тимофеев в эфире «Арены Live!» на Youtube-канале красно-белых. — Ничего не поменялось. Обе команды играли неплохо, но «Спартак» владел преимуществом, и, наверное, победил заслуженно. «Спартак» — моя родная команда, но в то же время, я не могу болеть против «Крыльев». Обидно, что «Крылья Советов» проиграли, но поздравляю и «Спартак» с победой. Удаления? С трибуны особо не видно. Надо смотреть по телевизору. Вторая красная — там все очевидно, но по первой... Ничего не могу сказать, не видел эпизод.

Понсе — о грубой игре хавбека «Крыльев Советов»: «Было не так больно, как могло показаться»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир