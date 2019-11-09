Тимофеев не стал комментировать эпизод с первым удалением у «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Тимофеев после поражения от «Спартака» (0:2) в матче 16-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

25-летний Тимофеев не принимал участие в игре со «Спартаком».

— Как всегда атмосфера великолепная на стадионе, — сказал Тимофеев в эфире «Арены Live!» на Youtube-канале красно-белых. — Ничего не поменялось. Обе команды играли неплохо, но «Спартак» владел преимуществом, и, наверное, победил заслуженно. «Спартак» — моя родная команда, но в то же время, я не могу болеть против «Крыльев». Обидно, что «Крылья Советов» проиграли, но поздравляю и «Спартак» с победой. Удаления? С трибуны особо не видно. Надо смотреть по телевизору. Вторая красная — там все очевидно, но по первой... Ничего не могу сказать, не видел эпизод.

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