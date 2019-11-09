Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе, который забил гол в ворота «Крыльев Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России, подвел итоги встречи. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

На 71-й минуте матча хавбек самарцев Срджан Мияйлович ударил ногой нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе, за что был удален с поля.

— Быстрый гол? Да, безусловно, это было важно, — сказал Понсе в эфире «Арены Live!» на Youtube-канале красно-белых. — Он придает уверенности в собственных силах, контролировали всю игру оставшуюся и как следствие — три очка. Удаление Мийяловича? Был игровой момент, было не так больно, как могло показаться со стороны. Прилетело, конечно, но главное, что у них стало на одного игрока меньше и мы довели матч до победного конца. Момент, конечно, очень обидный, особенно тогда, когда не можешь забить. К сожалению, пришлось быстро принимать решение, а на мне сидели уже игроки команды соперника.

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