Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

— Что вы чувствуете, когда смотрите в турнирную таблицу?

— А что можно чувствовать? Одно только — боль. И все.

— Это реально исправить?

— Посмотрим во втором круге.

— У вас есть какая-то надежда?

— Я считаю, что если мы хотим чего-то добиться, надо чем-то жертвовать. Мы поставим на кон все, что у нас есть. Постараемся максимально подготовиться ко второй части сезона. И стараться играть каждую игру, как второй тайм со «Спартаком» или игру с ЦСКА.

— Вы говорите пожертвовать. Чем вы готовы пожертвовать?

— Всем, что у нас есть. Сконцентрироваться только на футболе, не смотреть по сторонам, не читать какие-то новости, не расстраиваться. Концентрироваться только на результате, на победе. Думаю, этого будет достаточно, чтобы исправить ситуацию.

— До этого не получалось сконцентрироваться?

— Сами знаете, что вокруг «Локомотива» за последние полгода много разных новостей, в основном плохие. Это сбивает с толку. Но это не оправдание, а просто факт. Думаю, что мы ментальном стали сильнее, несмотря на шквал огромной критики. Думаю, это нас будет толко закалять, и мы будем идти вперед.

— Момент на последней минуте. У вас случился технический брак. Что произошло?

— Я подскользнулся.

Напомним что железнодорожники, набрав 13 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.