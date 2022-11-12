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12 ноября, 22:52

Тикнизян — о положении «Локомотива»: «Что можно чувствовать? Только — боль»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

— Что вы чувствуете, когда смотрите в турнирную таблицу?

— А что можно чувствовать? Одно только — боль. И все.

— Это реально исправить?

— Посмотрим во втором круге.

— У вас есть какая-то надежда?

— Я считаю, что если мы хотим чего-то добиться, надо чем-то жертвовать. Мы поставим на кон все, что у нас есть. Постараемся максимально подготовиться ко второй части сезона. И стараться играть каждую игру, как второй тайм со «Спартаком» или игру с ЦСКА.

— Вы говорите пожертвовать. Чем вы готовы пожертвовать?

— Всем, что у нас есть. Сконцентрироваться только на футболе, не смотреть по сторонам, не читать какие-то новости, не расстраиваться. Концентрироваться только на результате, на победе. Думаю, этого будет достаточно, чтобы исправить ситуацию.

— До этого не получалось сконцентрироваться?

— Сами знаете, что вокруг «Локомотива» за последние полгода много разных новостей, в основном плохие. Это сбивает с толку. Но это не оправдание, а просто факт. Думаю, что мы ментальном стали сильнее, несмотря на шквал огромной критики. Думаю, это нас будет толко закалять, и мы будем идти вперед.

— Момент на последней минуте. У вас случился технический брак. Что произошло?

— Я подскользнулся.

Напомним что железнодорожники, набрав 13 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
4
1
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
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 - : -
13.11 19:30
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Зенит

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Дмитрий Баринов

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