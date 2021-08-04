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Тикнизян прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Локомотив»

11:24
Наир Тикнизян. Фото ПФК ЦСКА
Наир Тикнизян. Фото ПФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал свой переход в «Локомотив».

«Непросто уходить из клуба, в котором провел без малого восемь лет. Но таков футбол и такова профессия футболиста — все может меняться очень быстро. В моем возрасте главное — играть и получать стабильное игровое время. Верю, что в новом клубе у меня это получится. Спасибо руководству ЦСКА, что не стали чинить препятствий и пошли навстречу моей просьбе в вопросе трансфера.

Хочу сказать большое спасибо всему коллективу ПФК ЦСКА — от академии до основой команды. От многих людей я чувствовал поддержку и старался отплатить за это на поле. Отдельная благодарность болельщикам. Я всегда ощущал вашу поддержку, как и вся команда. Это двигает вперед, тем более молодых парней. Когда попадаешь в основу и слышишь такую поддержку трибун, это действительно окрыляет», — приводит официальный сайт армейцев слова Тикнизяна.

Сегодня, 4 августа ЦСКА объявил о переходе 22-летнего Тикнизяна в «Локомотив». Россиянин является воспитанником красно-синих, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи в 43 матчах за основную команду армейцев.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nair-tiknizyan-blagodaren-pfk-cska-za-to-chto-poshli-mne-navstrechu/

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Иван Торопцев все материалы автора

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