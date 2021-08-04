Тикнизян прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Локомотив»

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал свой переход в «Локомотив».

«Непросто уходить из клуба, в котором провел без малого восемь лет. Но таков футбол и такова профессия футболиста — все может меняться очень быстро. В моем возрасте главное — играть и получать стабильное игровое время. Верю, что в новом клубе у меня это получится. Спасибо руководству ЦСКА, что не стали чинить препятствий и пошли навстречу моей просьбе в вопросе трансфера.



Хочу сказать большое спасибо всему коллективу ПФК ЦСКА — от академии до основой команды. От многих людей я чувствовал поддержку и старался отплатить за это на поле. Отдельная благодарность болельщикам. Я всегда ощущал вашу поддержку, как и вся команда. Это двигает вперед, тем более молодых парней. Когда попадаешь в основу и слышишь такую поддержку трибун, это действительно окрыляет», — приводит официальный сайт армейцев слова Тикнизяна.

Наир Тикнизян: Благодарен ПФК ЦСКА за то, что пошли мне навстречу https://t.co/2ttL8unrSw pic.twitter.com/4JfeEv7HrP — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 4, 2021

Сегодня, 4 августа ЦСКА объявил о переходе 22-летнего Тикнизяна в «Локомотив». Россиянин является воспитанником красно-синих, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи в 43 матчах за основную команду армейцев.