Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал информацию «РБ Спорт» о возможном назначении Юрия Семина на пост главного тренера «Ростова». Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России уже сегодня может официально возглавить клуб из Ростова-на-Дону.

«Я буду очень рад, если он вернется в футбол. Он все еще в хорошей форме, следит за футболом. В каком бы клубе он не был, я буду его поддерживать. Он давно говорил, что хочет уже закончить работать, но, видимо, время еще не пришло. У Семина может получиться результат в любом клубе. Главное, чтобы ему дали время и не мешали, как было в «Локомотиве», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» в мае 2020-го. Его место занял сербский специалист Марко Николич.