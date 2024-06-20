Тикнизян не смог договориться о переходе в «Зенит»

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян отказал в переходе «Зениту», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, переговоры петербуржцев с 25-летним футболистом были на финальной стадии, однако стороны не смогли договориться об условиях контракта.

Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. Его контракт с красно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.