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Сегодня, 16:30

Колыванов: «РПЛ входит в топ-6 чемпионатов в мире. У нас накал борьбы посерьезнее, чем в других лигах»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов считает, что РПЛ должна входить в топ-6 сильнейших чемпионатов в мире.

«РПЛ в рейтинге IFFHS заняла 59-е место среди мировых чемпионатов? Как хотят, так и лепят! Я не знаю, кто это пишет вообще. Я на этих писак вообще внимания не обращаю. Мы за Россию топим! Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем. Остальные все после нас. Нормальный у нас чемпионат, непростой, игроки неплохие, а накал борьбы посерьезнее, чем в других чемпионатах», — цитирует Колыванова Legalbet.

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг по итогам 2023 года. В топ-10 чемпионатов вошли: итальянский, английский, испанский, бразильский, немецкий, французский, португальский, нидерландский, бельгийский и аргентинский.

Источник: https://legalbet.ru/news/kolivanov-rpl-vhodit-v-top-6-chempionatov-v-mire/
Игорь Колыванов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Факел
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Александр Соболев

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