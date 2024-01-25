Колыванов: «РПЛ входит в топ-6 чемпионатов в мире. У нас накал борьбы посерьезнее, чем в других лигах»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов считает, что РПЛ должна входить в топ-6 сильнейших чемпионатов в мире.

«РПЛ в рейтинге IFFHS заняла 59-е место среди мировых чемпионатов? Как хотят, так и лепят! Я не знаю, кто это пишет вообще. Я на этих писак вообще внимания не обращаю. Мы за Россию топим! Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем. Остальные все после нас. Нормальный у нас чемпионат, непростой, игроки неплохие, а накал борьбы посерьезнее, чем в других чемпионатах», — цитирует Колыванова Legalbet.

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг по итогам 2023 года. В топ-10 чемпионатов вошли: итальянский, английский, испанский, бразильский, немецкий, французский, португальский, нидерландский, бельгийский и аргентинский.