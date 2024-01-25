РПЛ 26 января проведет общее собрание, чтобы утвердить перенос матчей 21-го тура

РПЛ 26 января проведет собрание, на котором клубы проголосуют по вопросу переноса матчей 21-го тура чемпионата России, сообщает «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 21-й тур РПЛ, даты проведения которого совпадают с датами выборов президента России (16-17 марта), будет перенесен на более поздний срок.

По информации источника, в пятницу состоится голосование клубов РПЛ по видеосвязи. Отмечается, что матчи тура сдвинут на 23-25 апреля.

В 21-м туре запланирован матч ЦСКА и «Спартака». Силовые структуры рекомендовали перенести тур на более поздние даты, при этом РПЛ настаивала на необходимости сохранить принятый ранее календарь.