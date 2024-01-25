«Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по Тикнизяну

«Локомотив» и «Зенит» согласовали трансфер защитника Наира Тикнизяна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Зенит» сделал первое предложение о контракте футболисту. Со стороны игрока пока нет финального решения о переходе. «Зенит» хотел бы видеть у себя защитника до начала второго сбора, на котором команда примет участие в международном турнире. Отмечается, что «Зенит» попросил на «Локомотив» не задействовал игрока в контрольном матче с тольяттинским «Акроном», который состоялся 25 января.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.