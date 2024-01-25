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«Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по Тикнизяну

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Локомотив» и «Зенит» согласовали трансфер защитника Наира Тикнизяна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Зенит» сделал первое предложение о контракте футболисту. Со стороны игрока пока нет финального решения о переходе. «Зенит» хотел бы видеть у себя защитника до начала второго сбора, на котором команда примет участие в международном турнире. Отмечается, что «Зенит» попросил на «Локомотив» не задействовал игрока в контрольном матче с тольяттинским «Акроном», который состоялся 25 января.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-i-loko-soglasovali-sdelku-po-tiknizyanu-zenit-poprosil-ne-stavit-igroka-v-sostav-na-kontrol-ny-e-matchi/
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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