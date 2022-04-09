Терюшков: «У Мирзова микротравма, долго восстанавливаться точно не будет»
Терюшков заявил, что у Мирзова микротравма
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после победы над ЦСКА (4:2) в матче 24 тура Тинькофф РПЛ рассказал о травме полузащитника Резиуана Мирзова.
«По нему пока ясности никакой нет. У Резиуана в ближайшие дни будет обследование, по его итогу будет принято решение, когда игрок вернется в общую группу. У него микротравма, долго восстанавливаться точно не будет», — отметил Терюшков.
28-летний Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», в этом сезоне провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол.
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|
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|4
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|43
|
4
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|8
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|39
|
5
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|7
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|37
|
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|36
|
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|29-30
|32
|
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|5
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|32
|
9
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|6
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|
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|7
|10
|35-40
|25
|
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|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
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|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
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|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
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Краснодар
|15
|1
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