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Терюшков: «У Мирзова микротравма, долго восстанавливаться точно не будет»

Терюшков заявил, что у Мирзова микротравма
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после победы над ЦСКА (4:2) в матче 24 тура Тинькофф РПЛ рассказал о травме полузащитника Резиуана Мирзова.

«По нему пока ясности никакой нет. У Резиуана в ближайшие дни будет обследование, по его итогу будет принято решение, когда игрок вернется в общую группу. У него микротравма, долго восстанавливаться точно не будет», — отметил Терюшков.

28-летний Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», в этом сезоне провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Резиуан Мирзов
ФК Химки
0
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
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