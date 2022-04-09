Терюшков: «У Мирзова микротравма, долго восстанавливаться точно не будет»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после победы над ЦСКА (4:2) в матче 24 тура Тинькофф РПЛ рассказал о травме полузащитника Резиуана Мирзова.

«По нему пока ясности никакой нет. У Резиуана в ближайшие дни будет обследование, по его итогу будет принято решение, когда игрок вернется в общую группу. У него микротравма, долго восстанавливаться точно не будет», — отметил Терюшков.

28-летний Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», в этом сезоне провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол.