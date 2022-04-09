Ветеран ЦСКА двумя словами описал игру команды против «Химок»

Ветеран ЦСКА Пономарев назвал цирком игру москвичей в матче РПЛ с «Химками»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о поражении красно-синих от «Химок» (2:4) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Цирк какой-то! Какая это игра? Не было игры толком», — сказала Пономарев «СЭ».

«Химки» прервали серию ЦСКА из семи матчей без поражений и одержали третью победу подряд.

Команда Сергея Юрана поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 24 матчах. Армейцы идут на третьем месте с 43 очками в 24 играх.