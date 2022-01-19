Тележурналист Казаков отреагировал на скандальный ролик ЦСКА

Тележурналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале поделился мнением о скандальном ролике, который появился в социальных сетях ЦСКА.

«Болельщики ЦСКА вроде бы совсем недавно возмущались видео, где тиктокерша в клубной форме на поле стадиона «исполняла тверк и рукой имитировала стимуляцию полового члена».

Клуб их услышал, было заявление со словами «ЦСКА сожалеет о произошедшем и сделает все возможное, чтобы исключить подобные инциденты в будущем».

И вот снова на те же грабли», — написал Казаков.