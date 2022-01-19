Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:41

Тележурналист Казаков отреагировал на скандальный ролик ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент

Тележурналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале поделился мнением о скандальном ролике, который появился в социальных сетях ЦСКА.

«Болельщики ЦСКА вроде бы совсем недавно возмущались видео, где тиктокерша в клубной форме на поле стадиона «исполняла тверк и рукой имитировала стимуляцию полового члена».

Клуб их услышал, было заявление со словами «ЦСКА сожалеет о произошедшем и сделает все возможное, чтобы исключить подобные инциденты в будущем».

И вот снова на те же грабли», — написал Казаков.

ФК ЦСКА (Москва)
Илья Казаков
Юсуф Языджи
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Семак: «Как можно говорить о выходе из группы ЛЧ? У «Зенита» 25-й бюджет»
Фарке проиграл первый матч с «Краснодаром». Фирменный стиль узнаваем, Ботхейм отдал роскошный пас не игравшему восемь месяцев Вандерсону
«Когда Дзюба заведен — это хорошо для нас». Семак высказался об обиде Артема Дзюбы
Хлусевич: «Времени осваиваться в «Спартаке» нет, буду бороться за стартовую позицию»
Смородская резко отреагировала на презентацию игрока ЦСКА: «Я бы строго наказала за такое»
В Бразилии сообщили, что «Зенит» готов заплатить за форварда «Интернасьонала» более 18 миллионов евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Григорий Иванов рассказал о дружбе с Владимиром Хашигом

Губерниев о презентации Языджи: «Абсолютно идиотская шутка. Мне стыдно, это позорище»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости