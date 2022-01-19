Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:22

Григорий Иванов рассказал о дружбе с Владимиром Хашигом

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказаз о дружбе с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом.

— Вы сейчас на матче Краснодара. До этого встречались с главой Зенита. Какие-то деловые переговоры или просто смотрите футбол?

— Мы с Хашигом в очень хороших отношениях, давно дружим. Он пригласил на игру, чтобы увидеться. Сможем с ним поговорить и посмотреть игру. У нас есть и футбольные и нефутбольные темы. А с Александром Ивановичем мы решили в теннис сыграть. Никаких переговоров.

— По новой команде Панюкова есть решение?

— Нет.

— Объясните, почему решили расстаться с Владимиром Рыковым.

— Расстались по обоюдному согласию. Пришли и договорились. Главный тренер сказал, что не видит его в составе. Нет смысла держать игрока на лавке, а тем более в его возрасте. На определённом этапе он нам очень помог. Я ему благодарен. Но так случилось.

Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» поддержал законопроект о пиве на стадионах

Тележурналист Казаков отреагировал на скандальный ролик ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости