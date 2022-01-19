Григорий Иванов рассказал о дружбе с Владимиром Хашигом

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказаз о дружбе с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом.

— Вы сейчас на матче Краснодара. До этого встречались с главой Зенита. Какие-то деловые переговоры или просто смотрите футбол?

— Мы с Хашигом в очень хороших отношениях, давно дружим. Он пригласил на игру, чтобы увидеться. Сможем с ним поговорить и посмотреть игру. У нас есть и футбольные и нефутбольные темы. А с Александром Ивановичем мы решили в теннис сыграть. Никаких переговоров.

— По новой команде Панюкова есть решение?

— Нет.

— Объясните, почему решили расстаться с Владимиром Рыковым.

— Расстались по обоюдному согласию. Пришли и договорились. Главный тренер сказал, что не видит его в составе. Нет смысла держать игрока на лавке, а тем более в его возрасте. На определённом этапе он нам очень помог. Я ему благодарен. Но так случилось.