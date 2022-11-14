Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, кто является главным конкурентом петербуржцев в борьбе за чемпионство.

«Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Еще ЦСКА, думаю. «Ростов»? Мы никого не списываем со счетов, но две московские команды, которые я назвал, являются более явными конкурентами, чем «Ростов», на мой взгляд", — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 42 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Спартак» расположился на 2-й строчке с 36 баллами, а «Ростов» (35) и ЦСКА (29) на третьем и пятом местах соответственно.