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Сегодня, 10:39

Михаил Кержаков: «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство"

Михаил Кержаков считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
Виктория Кравченко
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, кто является главным конкурентом петербуржцев в борьбе за чемпионство.

«Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Еще ЦСКА, думаю. «Ростов»? Мы никого не списываем со счетов, но две московские команды, которые я назвал, являются более явными конкурентами, чем «Ростов», на мой взгляд", — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 42 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Спартак» расположился на 2-й строчке с 36 баллами, а «Ростов» (35) и ЦСКА (29) на третьем и пятом местах соответственно.

Михаил Кержаков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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