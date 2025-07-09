Шпилевский: «За три недели, что мы работаем, «Пари НН» показывает другое лицо. Могу гордиться»
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после победы над «Сочи» в товарищеском матче заявил, что гордится работой, проделанной командой.
В среду, 9 июля, нижегородцы дома победили сочинцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард Хуан Боселли.
«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать нас. Атмосфера на стадионе была хорошая. Хоть это был и товарищеский матч, думаю, ребята поверили в себя, как и зрители в команду. Могу гордиться: за три недели, что мы работаем, команда показывает другое лицо, уже видна другая картина. Меня как тренера это радует, хотя, понятно, есть к чему стремиться», — приводит пресс-служба «Пари НН» слова Шпилевского.
5 июля «Пари НН» разгромил «Текстильщик» (3:0) в товарищеском матче. В межсезонье нижегородская команда проведет еще одну игру — 12 июля «Пари НН» в гостях встретится с «КАМАЗом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
2
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
6
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|1 : 2
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|2 : 1
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|2 : 1
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|2
|0
|2