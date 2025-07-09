Шпилевский: «За три недели, что мы работаем, «Пари НН» показывает другое лицо. Могу гордиться»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после победы над «Сочи» в товарищеском матче заявил, что гордится работой, проделанной командой.

В среду, 9 июля, нижегородцы дома победили сочинцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард Хуан Боселли.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать нас. Атмосфера на стадионе была хорошая. Хоть это был и товарищеский матч, думаю, ребята поверили в себя, как и зрители в команду. Могу гордиться: за три недели, что мы работаем, команда показывает другое лицо, уже видна другая картина. Меня как тренера это радует, хотя, понятно, есть к чему стремиться», — приводит пресс-служба «Пари НН» слова Шпилевского.

5 июля «Пари НН» разгромил «Текстильщик» (3:0) в товарищеском матче. В межсезонье нижегородская команда проведет еще одну игру — 12 июля «Пари НН» в гостях встретится с «КАМАЗом».