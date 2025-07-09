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9 июля 2025, 23:40

Шпилевский: «За три недели, что мы работаем, «Пари НН» показывает другое лицо. Могу гордиться»

Алина Савинова

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после победы над «Сочи» в товарищеском матче заявил, что гордится работой, проделанной командой.

В среду, 9 июля, нижегородцы дома победили сочинцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард Хуан Боселли.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать нас. Атмосфера на стадионе была хорошая. Хоть это был и товарищеский матч, думаю, ребята поверили в себя, как и зрители в команду. Могу гордиться: за три недели, что мы работаем, команда показывает другое лицо, уже видна другая картина. Меня как тренера это радует, хотя, понятно, есть к чему стремиться», — приводит пресс-служба «Пари НН» слова Шпилевского.

5 июля «Пари НН» разгромил «Текстильщик» (3:0) в товарищеском матче. В межсезонье нижегородская команда проведет еще одну игру — 12 июля «Пари НН» в гостях встретится с «КАМАЗом».

Источник: https://t.me/fcparinn/19178
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Алексей Шпилевский
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
2
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
6
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 2
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Рубин

 2
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Эсекиэль Барко
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Спартак

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

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 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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 2 0 2
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