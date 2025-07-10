Мусаев ответил на вопрос, какие команды не возглавит, чтобы не сделать больно Галицкому

Главный тренер «Краснодара» в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, какие команды не возглавит, чтобы не сделать больно владельцу «быков» Сергею Галицкому.

— Есть ли команды, которые вы никогда не возглавите, поскольку сделаете этим больно Галицкому или болельщикам «Краснодара»?

— Нет. У «Краснодара» было дерби с «Кубанью», очень интересное. Жалко, что его больше нет, поскольку оно, проходившее при аншлагах, стало одним из украшений чемпионата. Это, наверное, был принципиальный соперник. В остальном «Краснодар» ни с кем не воюет и не враждует. Да и с «Кубанью» с нашей стороны этого не было — это она к появлению «быков» отнеслась более агрессивно. Поэтому в «Кубани» я бы, вероятно, никогда не работал. А с другими командами у нас подобных отношений нет.

— То есть на будущее для себя ничего не отсекаете?

— Глобально — нет. Но предметно даже не думал об этом.