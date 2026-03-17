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17 марта, 19:04

Суд в Амстердаме рассмотрит дело Промеса по существу в конце 2026 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Апелляционный суд Амстердама намерен перейти к рассмотрению по существу дела бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса в конце ноября — начале декабря 2026 года, сообщила журналистка издания De Telegraaf Саския Беллеман.

По ее информации, заседания назначены на 30 ноября и 2 декабря, при этом резервной датой определено 4 декабря.

Ранее, в июне 2025 года, Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где его взяли под стражу. Суд первой инстанции в Амстердаме признал футболиста виновным по двум эпизодам: нападению с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По этим делам ему были назначены наказания в виде 1,5 года и 6 лет лишения свободы соответственно. Сторона защиты обжаловала приговор.

Квинси Промес.Промес признал, что ударил брата ножом. Экс-игрок «Спартака» объяснил свои действия самообороной

17 марта сообщалось, что футболист признал факт удара ножом двоюродного брата, при этом его адвокаты утверждают, что речь шла о самообороне.

Промес выступал за «Спартак» дважды — с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. В общей сложности он провел 235 матчей, в которых забил 114 мячей и отдал 59 голевых передач.

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Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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