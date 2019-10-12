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Тедеско в понедельник проведет свою первую тренировку со «Спартаком»

19:30
Доменико Тедеско. Фото REUTERS
Доменико Тедеско. Фото REUTERS
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По данным «СЭ», сегодня Доменико Тедеско решил последние детали по разрыву контракта с «Шальке» и соглашению со «Спартаком». Завтра 34-летний немецкий специалист вместе с помощником Андреасом Хинкелем прилетит в Москву. Предполагается, что уже в понедельник Тедеско подпишет контракт с клубом, будет представлен команде и проведет первую тренировку.

Также в штаб вероятно войдет тренер вратарей из Германии. О других помощниках станет известно позднее.

Во время первого визита в российскую столицу на Тедеско большое впечаление произвели город, спартаковский стадион, а также история клуба, его значимость в стране, поэтому он ответил согласием на предложение красно-белых и приложил усилия для скорейшего решения всех вопросов. (Константин Алексеев)

Контракт с Тедеско будет рассчитан на 2 года и 9 месяцев, зарплата составит 2 миллиона за сезон с учетом бонусов за достижения.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков.

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