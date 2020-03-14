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Тедеско получил желтую карточку в матче с «Оренбургом». Он пропустит следующую игру «Спартака»

14:56
Доменико Тедеско.
Доменико Тедеско.
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в концовке первого тайма матча 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Оренбурга». Он выражал несогласие с решениями главного арбитра встречи, за что Василий Казарцев дал ему предупреждение. Также желтую карточку получил помощник Тедеско — Андреас Хинкель.

Для Доменико Тедеско эта желтая карточка стала уже четвертой в сезоне. Теперь он должен быть дисквалифицирован на следующую игру «Спартака» в чемпионате и не сможет присутствовать на скамейке команды.

Уходя на перерыв, Тедеско продолжал возмущаться решением арбитра. Успокаивать его пришлось генеральному директору красно-белых Томасу Цорну.

В 23-м туре «Спартак» должен сыграть против тульского «Арсенала».

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