Тедеско получил желтую карточку в матче с «Оренбургом». Он пропустит следующую игру «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в концовке первого тайма матча 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Оренбурга». Он выражал несогласие с решениями главного арбитра встречи, за что Василий Казарцев дал ему предупреждение. Также желтую карточку получил помощник Тедеско — Андреас Хинкель.

Для Доменико Тедеско эта желтая карточка стала уже четвертой в сезоне. Теперь он должен быть дисквалифицирован на следующую игру «Спартака» в чемпионате и не сможет присутствовать на скамейке команды.

Уходя на перерыв, Тедеско продолжал возмущаться решением арбитра. Успокаивать его пришлось генеральному директору красно-белых Томасу Цорну.

В 23-м туре «Спартак» должен сыграть против тульского «Арсенала».