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Тедеско поделился впечатлениями от матча «Ювентус» — «Локомотив»

14:14
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в ходе пресс-конференции отметил, что смотрел матч группового турнира Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив», однако не представляет, какого плана на игру будут придерживаться железнодорожники.

— Смотрели матч с «Локомотива» с «Ювентусом»?

— Да.

— Что отметили?

— Да, я смотрел матч. «Ювентусу» было непросто, у него были проблемы с атакой и созданием моментов. «Локомотив» очень хорошо играл в обороне, компактно, сильно, достаточно глубоко. Не могу сказать наверняка, что они применят такую же тактику против нас завтра. Характеристики «Локомотива», которые я могу выделить для себя: они любят владеть мячом, любят контролировать ход игры и у них есть идивидуально сильные футболисты. В частности — Жоау Мариу и Крыховяк.

Матч 14-го тура «Локомотив» — «Спартак» состоится 27 октября в воскресенье и начнется в 16.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Локомотив — Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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