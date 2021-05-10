Тедеско ответил на вопрос, жалеет ли он об уходе из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Химками» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ (2:1) ответил на вопрос, желаеет ли он о решении покинуть клуб.

— Я никогда не жалею ни о чем, — сказал Тедеско. — До его принятия я все тщательно продумал. Действительно трудно уходить, потому что мы многое создали здесь — атмосферу, характер, игровой рост. Мы сделали все это вместе — игроки, штаб, сотрудники команды. Я люблю «Спартак», люблю этот клуб. Представьте, насколько я люблю свою семью, если я ухожу отсюда. Мы сделали все, чтобы смена прошла максимально гладко. У этой команды есть потенциал для роста. Будь у нас больше удачи в этом сезоне, мы могли бы достичь большего.

(Олег Кошелев)