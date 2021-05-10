Денис Мацуев: «Спартак» выгрыз победу зубами. Чувствуется вкус Лиги чемпионов»

Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Как и предполагалось сегодня была очень серьезная игра, так скажем футбольная драка, — сказал Мацуев «СЭ». — Каждый боролся за свой кусочек футбольного поля, т. к. обеим командам нужны были очки. Красно-белые борются за место в ЛЧ, у «Химок» тоже была мотивация. Это был абсолютно бескомпромиссный матч, валидольный для болельщиков. Не все, конечно, у нас получалось, но результат на табло. «Спартак» зубами выгрыз победу и чувствуется вкус Лиги чемпионов уже рядом. Осталось набрать очки в Грозном и после пройти два квалификационных раунда».

Также Мацуев оценил игру «Химок» и проводы Тедеско.

«После сегодняшней игры я бы хотел обратить внимание на две вещи. Во-первых, хотелось бы развеять сомнения по поводу того, что «Химки» — фарм-клуб «Спартака». Два матча, что в Химках, что сегодня, на Спартаке абсолютно разрушили этот слух. Надо отдать должное соперникам за то, что играли и боролись. Во-вторых, проводы Тедеско. Благодарность Федуна и спич Тедеско на русском языке прозвучали по-настоящему и так по человечески. Да, Тедеско не добился чемпионства, но он отдавал команде все без остатка и заслужил любовь болельщиков. Я за такие расставания!»

«Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 56 очками, «Химки» с 44 очками на восьмом месте.

(Ангелина Коляда)