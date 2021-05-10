Министр спорта Московской области Терюшков прокомментировал резкий пост Идову после матча со «Спартаком»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказался о посте защитника подмосковной команды Брайна Идову.

«Они не могут, судья поможет», — написал Идову в Instagram после поражения в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ от «Спартака» (1:2).

«Видимо, эмоции. Он хороший игрок... У нас остался один матч с «Сочи». О санкциях со стороны клуба к Брайану говорить не стоит. Они к нему не рассматриваются. На эмоциях человек может говорить все что угодно», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» остались на восьмой строчке (44 очка) в турнирной таблице РПЛ.

(Владислав Флегонтов)