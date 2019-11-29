Тедеско ответил Дзюбе, сравнившему матч «Зенита» и «Спартака» с войной

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» прокомметировал высказывание форварда питецев Артема Дзюбы, сравнившего игру с войной.

— Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнил предстоящий матч с войной. Что этот матч значит для вас?

— Это хорошо, что соперники так горячо настроены, но мы тоже настраиваемся на все матчи, будь то «Урал» или «Зенит», — сказал Тедеско.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря, начало в 19.00, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию. (Дмитрий Гирин)