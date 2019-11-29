РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тедеско ответил Дзюбе, сравнившему матч «Зенита» и «Спартака» с войной

14:08
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» прокомметировал высказывание форварда питецев Артема Дзюбы, сравнившего игру с войной.

— Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнил предстоящий матч с войной. Что этот матч значит для вас?
— Это хорошо, что соперники так горячо настроены, но мы тоже настраиваемся на все матчи, будь то «Урал» или «Зенит», — сказал Тедеско.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря, начало в 19.00, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию. (Дмитрий Гирин)

Опрос

проголосовало: 2806
Все опросы
Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Зенит» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир