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Тедеско отметил, что ему еще рано сравнивать РПЛ с чемпионатом Германии

15:08
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед игрой 15-го тура чемпионата России с «Арсеналом» отметил, что не может сравнивать РПЛ и Бундеслигу.

— Андре Шюррле в интервью заявил, что «Спартак», играя в Бундеслиге, мог бы оказаться в середине таблицы. Согласны?

— Мне сложно что-то сказать, Андре дольше находится в «Спартаке» и может делать подобные сравнения. Могу сказать, что те соперники, с которыми мы встречались, были хорошо подготовлены. Видно, что тренеры обладают хорошей квалификацией, готовят замечательные команды. Я не могу сделать такое сравнение и поставить «Спартак» в Бундеслигу. Рано делать такие выводы.

—  Обратил внимание, что на домашних матчах вы тащите за собой чемодан. Что в чемодане?

— Косметики там нет (улыбается). По мне это заметно. После игры там может оказаться сувенир от болельщиков — кепка или шарф. Но обычно лежит одежда, свитер, пара обуви. Ничего особенного.

Спартак — Арсенал Т

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