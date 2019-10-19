Тедеско объяснил, зачем после матча собрал команду в центральном круге

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после домашнего матча 13-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0) подчеркнул, что у команды есть дух и характер. Для 34-летнего немецкого специалиста эта встреча стала дебютной во главе красно-белых.

— После матча вся команда собралась в центре. Что вы говорили игрокам?

— Это было мое решение. Решение штаба. Собрал футболистов, чтобы сказать им буквально несколько фраз, поскольку в раздевалке такой возможности уже не будет. Поблагодарил их за работу в течение всей недели. У команды есть дух и характер. (Игорь Рабинер)

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