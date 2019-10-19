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Тедеско собрал игроков «Спартака» в центральном круге после матча с «Рубином»

18:34
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско собрал команду в центральном круге после матча 13-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0).

Немецкий специалист произнес речь перед игроками.

Для Тедеско это была первая игра на посту тренера красно-белых.

Спартак — Рубин

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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