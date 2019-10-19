Тедеско объяснил, почему выбрал капитаном Жиго

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от дебютной игры на посту рулевого красно-белых. В матче 13-го тура «Спартак» сыграет с «Рубином». Капитаном красно-белых в отсутствие Георгия Джикии и Романа Зобнина будет Самюэль Жиго.

— Я поговорил с ним, он произвел хорошее впечатление. Он один из лидеров команды, уверен, что команда за ним пойдет, — сказал Жиго в эфире «Матч премьер».

— Какие тактические особенности от вас мы сегодня мы увидим?

— Тактика важна в каждой игре, но у нас не было достаточно времени. Мы тренировались только пять дней, в полном составе только три, потому что некоторые вернулись из сборных. На первый план выходят самоотдача и дисциплина.