Тедеско объяснил, почему выбрал капитаном Жиго
16:25
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от дебютной игры на посту рулевого красно-белых. В матче 13-го тура «Спартак» сыграет с «Рубином». Капитаном красно-белых в отсутствие Георгия Джикии и Романа Зобнина будет Самюэль Жиго.
— Я поговорил с ним, он произвел хорошее впечатление. Он один из лидеров команды, уверен, что команда за ним пойдет, — сказал Жиго в эфире «Матч премьер».
— Какие тактические особенности от вас мы сегодня мы увидим?
— Тактика важна в каждой игре, но у нас не было достаточно времени. Мы тренировались только пять дней, в полном составе только три, потому что некоторые вернулись из сборных. На первый план выходят самоотдача и дисциплина.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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