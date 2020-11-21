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Тедеско — о травме Соболева: «Мы потеряли игрока, которого я очень хотел прошлой зимой»

21:53
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1) ответил на вопрос об игре Александра Кокорина и травме другого форварда красно-белых — Александра Соболева.

«Кокорин сыграл хорошо, — подчеркнул Тедеско. — Особенно с учетом того, что в ближайших играх не будет Соболева. Я пересмотрел последние восемь игр, и в пяти или шести матчах его не было. Да, он выходил, но полных матчей на его счету не было. Это очень грустно. Не секрет, что прошлой зимой я хотел, чтобы он стал нашим игроком.

Возвращаясь к Кокорину, то сегодня мы видели его лучшие качества — прием мяча, техника, обыгрыш один в один — все это заслуживает похвалы». (Олег Кошелев)

Спартак - Динамо

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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