Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1) ответил на вопрос об игре Александра Кокорина и травме другого форварда красно-белых — Александра Соболева.

«Кокорин сыграл хорошо, — подчеркнул Тедеско. — Особенно с учетом того, что в ближайших играх не будет Соболева. Я пересмотрел последние восемь игр, и в пяти или шести матчах его не было. Да, он выходил, но полных матчей на его счету не было. Это очень грустно. Не секрет, что прошлой зимой я хотел, чтобы он стал нашим игроком.

Возвращаясь к Кокорину, то сегодня мы видели его лучшие качества — прием мяча, техника, обыгрыш один в один — все это заслуживает похвалы». (Олег Кошелев)