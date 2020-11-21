Тедеско — о травме Соболева: «Мы потеряли игрока, которого я очень хотел прошлой зимой»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1) ответил на вопрос об игре Александра Кокорина и травме другого форварда красно-белых — Александра Соболева.
«Кокорин сыграл хорошо, — подчеркнул Тедеско. — Особенно с учетом того, что в ближайших играх не будет Соболева. Я пересмотрел последние восемь игр, и в пяти или шести матчах его не было. Да, он выходил, но полных матчей на его счету не было. Это очень грустно. Не секрет, что прошлой зимой я хотел, чтобы он стал нашим игроком.
Возвращаясь к Кокорину, то сегодня мы видели его лучшие качества — прием мяча, техника, обыгрыш один в один — все это заслуживает похвалы». (Олег Кошелев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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