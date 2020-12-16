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Тедеско — о том, почему он не продлит контракт со «Спартаком»: «Это не связано с деньгами»

22:45
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил свое решение не продлевать контракт с красно-белыми.

«После игры я сообщил о решении команде. Почему сейчас? Владелец клуба сказал, что хочет продлить контракт. Я чувствовал любовь и поддержку от всех, кто связан с клубом. Меня уведомили, что в январе мы продлим контракт. Я честен, это никак не связано с деньгами. Хочу дать время клубу», — сказал Тедеско на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 19-го тура Тинькофф РПЛ от «Зенита» (1:3).

«Я честен со всеми, с командой. В январе начнем готовиться к второй половине великолепного сезона. Будет трансферное окно. Но мне не хочется принимать участия во всех этих играх, учитывая, что я не буду готовить команду к следующему сезону», — добавил тренер.

Перед этим Тедеско объяснил, почему принял решение. В «Спартаке» рассказали, что специалист пришел к нему после матча в Сочи.

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