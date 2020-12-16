Тедеско объяснил, почему не подпишет новый контракт со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил решение не продлевать контракт с клубом.

«В последнее время много говорили о моем контракте с клубом, — сказал Тедеско на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 19-го тура Тинькофф РПЛ от «Зенита» (1:3). - Я хочу проинформировать вас: мы поговорили с владельцем, и я сообщил ему, что не продлю контракт со «Спартаком». Это сложно для меня».

«Я горд быть тренером этого клуба. Горд быть тренером «Спартака», — добавил Тедеско. — У нас с командой получалось все: атмосфера в коллективе, персонал — все было хорошим. Но ситуация с коронавирусом заставляет меня пойти на этот шаг. Завтра вводится полный локдаун в Германии, а я хочу быть с семьей. Когда я подписывал контракт, границы были еще открытыми. Близкие могли летать ко мне, я к ним. Это решение самое трудное в карьере. Верю во всех, во всю команду. После игры я сообщил о решении команде».

В «Спартаке» рассказали, что специалист принял решение после матча в Сочи. Сам тренер подчеркнул: это не вопрос денег.

(Гоша Чернов)