Тедеско даст шанс Мелкадзе в «Спартаке»

Как стало известно «СЭ», после окончания чемпионата России-2019/20 23-летний нападающий Георгий Мелкадзе, выступающий на правах аренды в «Тамбове», вернется в расположение «Спартака». Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско намерен изучить игровые качества форварда и, возможно, предоставит ему шанс закрепиться в обойме московской команды.

Напомним, что Мелкадзе дебютировал в основе «Спартака» 17 мая 2015, с тех провел за столичный клуб 44 официальных матча во всех турнирах, не забив ни одного гола. В этом сезоне он три раза выходил на поле в составе «Спартака» в РПЛ и Лиге Европы, а после перехода в «Тамбов» стал лучшим бомбардиром новичка премьер-лиги — 6 мячей в 13-ти встречах.

А вот на двух также арендованных хавбеков руководство красно-белых не рассчитывает — речь о 25-летнем Александре Ташаеве («Рубин») и 26-летнем Артеме Тимофееве («Крылья Советов»), им будут подыскивать другие варианты продолжения карьеры. Первый с июля 2018 года сыграл за «Спартак» 28 матчей (в том числе, 4 — в сезоне-2019/20) во всех соревнованиях (0 голов), за казанцев — 8 встреч (0). Тимофеев дебютировал в «Спартаке» в августе 2013 года, всего его счету 32 игры и 1 забитый мяч, за самарцев Артем провел 16 официальных встреч (0). (Вячеслав Короткин)