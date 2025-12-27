Ташуев: «Почему в «Спартак» зовут тренера из «Пафоса»?! Потому что пафосный клуб?»

Новый главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» признался, что не понимает, по каким критериям «Спартак» ищет нового главного тренера.

В декабре сообщалось, что красно-белых может возглавить испанец Хуан Карлос Карседо, который сейчас работает в кипрском «Пафосе».

— Некоторые футбольные специалисты скептически относятся к «Енисею», так как игра в манеже создает команде определенное преимущество. Вас это не напрягает?

— А мне-то зачем об этом думать? Мастер сможет сыграть на любом покрытии.

— Какая из последних новостей в РПЛ вас удивила?

— «Динамо» определилось с главным тренером. А вот «Спартак»... Все ищут, мучаются. Великомученики какие-то... Вот это поражает.

— «Спартаку» пора определиться?

— Я не знаю, по каким критериям там подбирают тренера. Должен же быть стиль, философия игры. Тренер должен соответствовать традициям «Спартака». А не так: свой — чужой, наш — не наш... Сейчас пишут, что хотят позвать тренера из чемпионата Кипра. Что такое Кипр? Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Белоруссии. Поражает логика в московском клубе. Своих специалистов, что ли, нет? Ну вот почему Кипр? Почему «Пафос»? Потому что пафосный клуб, что ли?

— Андрей Талалаев не понял, почему «Спартак» уволил Станковича, назвал отставку серба маразмом.

— Руководству клуба виднее. Лишь хочется понять, по каким критериям там ищут тренеров. С другой стороны, разве шестое место — это успех для «Спартака»? Просто Андрей (Талалаев. — «Прим. СЭ») закончил с «Балтикой» первую часть сезона на пятой строчке. Так что Станкович, который оказался ниже, его устраивал (смеется), — сказал Ташуев «СЭ».

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае 2025 года. До этого он тренировал «Факел», солигорский «Шахтер», «Чайку», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Спартак» из Нальчика, «Салют» и «Краснодар».