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Ташуев: «Почему в «Спартак» зовут тренера из «Пафоса»?! Потому что пафосный клуб?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сергей Ташуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новый главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» признался, что не понимает, по каким критериям «Спартак» ищет нового главного тренера.

В декабре сообщалось, что красно-белых может возглавить испанец Хуан Карлос Карседо, который сейчас работает в кипрском «Пафосе».

Хуан Карседо.Кахигао мог привезти в «Спартак» Пиоли, но выбрал Карседо. В случае провала уйдут оба?

— Некоторые футбольные специалисты скептически относятся к «Енисею», так как игра в манеже создает команде определенное преимущество. Вас это не напрягает?

— А мне-то зачем об этом думать? Мастер сможет сыграть на любом покрытии.

— Какая из последних новостей в РПЛ вас удивила?

— «Динамо» определилось с главным тренером. А вот «Спартак»... Все ищут, мучаются. Великомученики какие-то... Вот это поражает.

— «Спартаку» пора определиться?

— Я не знаю, по каким критериям там подбирают тренера. Должен же быть стиль, философия игры. Тренер должен соответствовать традициям «Спартака». А не так: свой — чужой, наш — не наш... Сейчас пишут, что хотят позвать тренера из чемпионата Кипра. Что такое Кипр? Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Белоруссии. Поражает логика в московском клубе. Своих специалистов, что ли, нет? Ну вот почему Кипр? Почему «Пафос»? Потому что пафосный клуб, что ли?

— Андрей Талалаев не понял, почему «Спартак» уволил Станковича, назвал отставку серба маразмом.

— Руководству клуба виднее. Лишь хочется понять, по каким критериям там ищут тренеров. С другой стороны, разве шестое место — это успех для «Спартака»? Просто Андрей (Талалаев. — «Прим. СЭ») закончил с «Балтикой» первую часть сезона на пятой строчке. Так что Станкович, который оказался ниже, его устраивал (смеется), — сказал Ташуев «СЭ».

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае 2025 года. До этого он тренировал «Факел», солигорский «Шахтер», «Чайку», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Спартак» из Нальчика, «Салют» и «Краснодар».

Сергей Ташуев.«В «Спартак» зовут тренера с Кипра... Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Белоруссии». Интервью Ташуева
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Сергей Ташуев
Хуан Карлос Карседо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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