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Агент Александр Клюев рассказал о будущем Карпукаса и Ненахова

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Агент Александр Клюев ответил на вопросы о будущем своих клиентов: игроков «Локомотива» Максима Ненахова и Артема Карпукаса, а также футболиста «Зенита-2» Даниила Кондакова.

— Что вы можете сказать о якобы существующем интересе «Краснодара» к вашему клиенту Карпукасу?

— Артем сейчас отдыхает и набирается сил перед зимними сборами в «Локомотиве», с которым у него действующий контракт. В паузе в чемпионате много чего пишут, потому что не хватает событий. Других комментариев у меня на эту тему сегодня нет.

— Насколько правдивы разговоры о том, что другой ваш клиент, 17-летний Даниил Кондаков, может покинуть «Зенит»?

— Не вижу смысла обсуждать бредовые разговоры. Даниил очень мотивирован и полностью сосредоточен на том, чтобы доказать свою состоятельность Сергею Богдановичу Семаку. Кондаков понимает, что ему надо много работать, чтобы добиться прогресса. Все мысли Даниила — только о «Зените», где каждый день надо доказывать свою силу.

— Максим Ненахов остается в «Локомотиве»?

— У него действующий контракт с клубом. Ненахов — один из самых стабильных игроков нашего чемпионата. Такой футболист, как и тот же Карпукас, не может не устраивать тренера и в то же время не вызывать уважения у других специалистов. Максим сейчас восстанавливает силы в отпуске, чтобы в оптимальном остоянии подойти к сборам. Он готов и весной продемонстрировать в «Локомотиве» свои лучшие качества на благо команды, — сказал Клюев.

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Артем Карпукас
Максим Ненахов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
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ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
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«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
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ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
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«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
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«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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