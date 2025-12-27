Агент Александр Клюев рассказал о будущем Карпукаса и Ненахова

Агент Александр Клюев ответил на вопросы о будущем своих клиентов: игроков «Локомотива» Максима Ненахова и Артема Карпукаса, а также футболиста «Зенита-2» Даниила Кондакова.

— Что вы можете сказать о якобы существующем интересе «Краснодара» к вашему клиенту Карпукасу?

— Артем сейчас отдыхает и набирается сил перед зимними сборами в «Локомотиве», с которым у него действующий контракт. В паузе в чемпионате много чего пишут, потому что не хватает событий. Других комментариев у меня на эту тему сегодня нет.

— Насколько правдивы разговоры о том, что другой ваш клиент, 17-летний Даниил Кондаков, может покинуть «Зенит»?

— Не вижу смысла обсуждать бредовые разговоры. Даниил очень мотивирован и полностью сосредоточен на том, чтобы доказать свою состоятельность Сергею Богдановичу Семаку. Кондаков понимает, что ему надо много работать, чтобы добиться прогресса. Все мысли Даниила — только о «Зените», где каждый день надо доказывать свою силу.

— Максим Ненахов остается в «Локомотиве»?

— У него действующий контракт с клубом. Ненахов — один из самых стабильных игроков нашего чемпионата. Такой футболист, как и тот же Карпукас, не может не устраивать тренера и в то же время не вызывать уважения у других специалистов. Максим сейчас восстанавливает силы в отпуске, чтобы в оптимальном остоянии подойти к сборам. Он готов и весной продемонстрировать в «Локомотиве» свои лучшие качества на благо команды, — сказал Клюев.