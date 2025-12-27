Дзагоев рассказал о состоянии здоровья бывшего футболиста ЦСКА Алдонина

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о состоянии здоровья бывшего футболиста команды и сборной России Евгения Алдонина.

«Важно, что такой турнир проходит. Мы с Женей последний раз общались недели две-три назад. Рассказал о своем состоянии — он бодрячком. Надеюсь, все будет хорошо, и мы увидим Евгения и на падел-кортах, и на футболе, — цитирует Дзагоева РИА Новости. Он машина в этом плане. Мы его всячески поддерживаем. Сроки его возвращения в Россию непонятны — он специально не летает туда-обратно. Иммунитет должен быть».

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист проходит лечение в Германии.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. Помимо ЦСКА, он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.