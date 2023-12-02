Тарпищев: «Абаскаль сегодня не годится для «Спартака»

Тарпищев заявил, что Абаскаль не годится для «Спартака»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль сегодня не годится для «Спартака». Во-первых, нельзя выстраивать разные отношения со своими и с легионерами. Во-вторых, решения приходят Абаскалю по мере его психологической усталости. Это неправильно», — сказал Тарпищев «СЭ».

На данный момент красно-белые с 27 очками занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.