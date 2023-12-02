Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

Тарпищев: «Абаскаль сегодня не годится для «Спартака»

Тарпищев заявил, что Абаскаль не годится для «Спартака»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль сегодня не годится для «Спартака». Во-первых, нельзя выстраивать разные отношения со своими и с легионерами. Во-вторых, решения приходят Абаскалю по мере его психологической усталости. Это неправильно», — сказал Тарпищев «СЭ».

На данный момент красно-белые с 27 очками занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамиль Тарпищев
3
4
Читайте также
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Бывший президент СБР Кравцов получил 7 лет колонии по делу о растрате
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
«Факел» и «Балтика» установили рекорд текущего сезона РПЛ по количеству фолов
Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Ахматом» в РПЛ
«Локомотив» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Краснодар» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Способен ли «Локомотив» дважды за год обыграть «Зенит»? Следи за топ-матчем РПЛ с фрибетом 2000 рублей
«Сочи» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Ахматом» в РПЛ

«Факел» и «Балтика» установили рекорд текущего сезона РПЛ по количеству фолов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости