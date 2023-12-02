«Факел» и «Балтика» установили рекорд текущего сезона РПЛ по количеству фолов

«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в матче 17-го тура РПЛ (0:0). За игру команды на двоих сфолили 38 раз.

Как сообщает Telegram-канал Opta Sports, это стало рекордным показателем текущего сезона РПЛ и вторым результатом в 2023 году. В марте «Факел» и «Химки» в игре 18-го тура чемпионата России сезона-2022/23 (1:1) нарушили правила 40 раз.

В матче «Факел» — «Балтика» четверо игроков получили желтые карточки (трое — из калининградской команды).

После этой встречи «Факел» остался на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. У «Балтики» 13 баллов и 14-я строчка.