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Сегодня, 16:44

Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Ахматом» в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился мыслями в преддверии матча 17 тура РПЛ, в котором «Ахмат» примет «Спартак».

«Спартак» всегда должен настраиваться на победу, потому что неправильно вообще говорить о настрое. Не может быть недонастроя, тем более, в Грозном всегда очень сложно играть, помню еще по своей карьере. «Ахмат» с приходом Ромащенко начал очень ярко, а потом начался спад, после которого команда выйти не может. Нет результата, может игра не плохая, но важно, что нет результата. Каждый следующий матч может быть последним для тренера. «Спартаку» ни в коем случае нельзя недооценивать, что «Ахмат» идет на дне. Красно-белые не совсем стабильны в этом сезоне, поэтому нужно извлекать ошибки, которые были сделаны ранее», — приводит слова Дбякова Vprognoze.ru.

Матч пройдет 3 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 14-й позиции (13).

 

 

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11353349-dyakov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-predstoyaschego-matcha-spartaka-s-ahmatom-v-rpl.html
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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