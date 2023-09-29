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Сегодня, 18:11

Тарханов считает, что успехи «Крыльев» — на 99 процентов заслуга главного тренера Осинькина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о текущей форме команды перед предстоящим матчем 10-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«Полагаю, что текущая набранная форма «Крыльев Советов» свидетельствует о значительном шаге вперед для самарского клуба. Команда не только добывает важные для себя очки, но и показывает хорошую игру. На 99 процентов это заслуга ее главного тренера Олега Осинькина. Он крайне опытный наставник, который давно в Самаре и отлично показывает себя при работе с молодыми футболистами. Уверен, что в матче со «Спартаком» самарцы захотят сыграть от себя и сумеют легко перестроиться по ходу игры, если для этого возникнет необходимость», — приводит слова Тарханова RT.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 1 октября. Начало — в 16:30 мск.

После 9 туров «Крылья Советов» занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (21 очко).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1210114-tarhanov-uspehi-krylya-osinkin
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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