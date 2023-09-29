Умяров объяснил, зачем целует запястье перед выходом на поле

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, зачем целует запястье перед выходом на поле.

«Делаю так с десяти лет. Там молитовки. Для меня это очень важно. Всегда играю с распечатанным текстом молитв, замотанным на руке», — цитирует игрока Sport24.

В этом сезоне 23-летний хавбек провел за «Спартак» 8 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

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