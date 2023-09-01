Тарханов рассказал, в чем у ЦСКА есть преимущество над «Зенитом»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.

«Думаю, что шансы 50 на 50, потому что матч будет в Москве, а в прошлом сезоне армейцы уже побеждали на домашнем поле. Не могу даже сказать, кто будет лучше в этом матче.

В чем преимущество ЦСКА над «Зенитом»? В организованности. Ясно, что в открытый футбол с «Зенитом» сложно играть, потому что там атакующая группа сильная», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.