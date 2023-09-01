Тарханов рассказал, в чем у ЦСКА есть преимущество над «Зенитом»
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.
«Думаю, что шансы 50 на 50, потому что матч будет в Москве, а в прошлом сезоне армейцы уже побеждали на домашнем поле. Не могу даже сказать, кто будет лучше в этом матче.
В чем преимущество ЦСКА над «Зенитом»? В организованности. Ясно, что в открытый футбол с «Зенитом» сложно играть, потому что там атакующая группа сильная», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.
Источник: betonmobile.ru
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|
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|4
|1
|1
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|13
|
3
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|6
|4
|1
|1
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|13
|
4
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|2
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|11
|
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|6
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|2
|1
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|11
|
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|
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|
14
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|1
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|4
|
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|1
|0
|5
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|3
|
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|6
|0
|2
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
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|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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