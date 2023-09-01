Барриос прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал продление контракта с сине-бело-голубыми.

«Я очень рад продлить соглашение с клубом! Это большое счастье для меня и моей семьи — продолжать с гордостью представлять «Зенит», защищать его цвета, проживать вместе с ним большое количество эмоций и каждый сезон бороться за выполнение поставленных задач. Надеюсь, что проведу здесь еще много лет — это то, чего хочется мне и моим близким. И пусть наш победный путь продолжится!» — передает слова Барриоса пресс-служба «Зенита».

Новое соглашение 29-летнего колумбийца рассчитано до конца сезона-2026/27. Предыдущее соглашение истекало летом 2026 года.