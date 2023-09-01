Председатель совета директоров «Пари НН»: «Мы поддерживаем Севикяна. Документами занимается Федерация футбола Армении»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал «СЭ» решение полузащитника Эдгара Севикяна о выступлении за сборную Армении.

«Мы поддерживаем Севикяна. Документами занимается Федерация футбола Армении. На это мы никак повлиять не можем, это не наш вопрос. С Эдгаром все обсудили, он нас уведомил о своем решении. Это его личное решение, мы не будем на это влиять. Вчера об этом разговаривали, решили ничего не скрывать, максимально открыто рассказать», — сказал Кондратов «СЭ».

30 августа полузащитник «Пари НН» попал в список 49 игроков, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды России, однако позднее Севикян отказался от вызова из-за решения выступать за сборную Армении.

В пресс-службе сборной Армении сообщили «СЭ», что Севикян сможет сыграть за национальную команду в октябре.

Севикян является воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а летом прошлого года перешел в «Пари НН». В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола в 9 матчах во всех турнирах.